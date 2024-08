Nillessen geeft olympisch debuut glans met finale 1500 meter

PARIJS (ANP) - Stefan Nillessen heeft zijn onverwachte debuut op de Olympische Spelen van Parijs extra glans gegeven door de finale te bereiken van de 1500 meter. De 21-jarige Groesbeker kwam in zijn heat van de halve finales als vijfde over de finish en met die klassering plaatste hij zich voor de eindstrijd op dinsdagavond in het Stade de France. Nillessen liep bovendien een dik persoonlijk record van 3.32,73.

Hij hield zich tijdens de race keurig gedeisd door een beetje achterin te hangen. In de laatste ronde versnelde de Europees kampioen bij de beloften en schoof hij langzaam maar zeker op naar voren in het veld. Op het laatste rechte stuk naar de finish hield hij goed stand. De Noorse olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen won de serie in 3.32,38.

Nillissen wist zich op het laatste moment te plaatsen voor de Spelen. Hij klom door drie sterke uitslagen vlak voor de sluitingstermijn van de zeventigste plaats naar een plek bij de beste 45 op de wereldranglijst en mocht ineens naar Parijs. In de series op vrijdag maakte hij een onvergetelijk debuut door zijn race te winnen.