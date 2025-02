Laros verpulvert Nederlands record indoor 3000 meter

LIÉVIN (ANP) - Niels Laros heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin het Nederlands record op de 3000 meter verpulverd. De 19-jarige Brabander won de race in 7.29,49 en daarmee haalde hij bijna acht seconden af van de oude toptijd van 7.37,10, die zijn trainingsmaatje Stefan Nillessen afgelopen vrijdag in Karlsruhe had genoteerd.

Diezelfde Nillessen was ook op dreef in Liévin, want hij scherpte het Nederlands record op de Engelse mijl aan. De 22-jarige atleet uit Groesbeek liep een tijd van 3.52,70 op de 1609 meter. Hij was daarmee ruim sneller dan Noah Boaltus, die een jaar geleden in Boston het record op 3.54,28 had gezet.

Laros vocht op de 3000 meter een duel uit met de Ethiopiër Biniam Mehary, die als tweede finishte in 7.29,99. Laros werd vorig jaar gekozen tot Europees talent van het jaar. Hij eindigde als zesde in de olympische finale van de 1500 meter.