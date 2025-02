Klaver voert wereldranglijst 400 meter aan na zege in Liévin

LIÉVIN (ANP) - Atlete Lieke Klaver heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin haar beste tijd van het seizoen gelopen op de 400 meter. Ze won de A-finale in 50,76 seconden en met die tijd voert ze ook de wereldranglijst van dit jaar aan.

Klaver duldde geen tegenstand en kwam ver voor de Française Louise Maraval over de finish. Maraval klokte 52,20. De Britse Laviai Nielsen eindigde als derde in 52,27.

Klaver heeft grote plannen voor de aankomende Europese kampioenschappen indoor begin maart in Apeldoorn. Ze mikt op de gouden medaille op de 400 meter en de Enkhuizense is de topfavoriete omdat regerend Europees kampioene indoor Femke Bol in Apeldoorn alleen op de estafette uitkomt.

Klaver veroverde afgelopen in Parijs zomer olympisch goud met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter.