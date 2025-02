Lavreysen met tweede tijd naar achtste finales sprint op EK baan

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Harrie Lavreysen heeft zich met de tweede tijd in de kwalificaties rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van het sprinttoernooi op de EK baanwielrennen in het Belgische Heusden-Zolder.

De tweevoudig olympisch kampioen, zesvoudig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen op dit onderdeel klokte 9,405 en was drie duizendsten van een seconde langzamer dan de Israëliër Mikhail Yakovlev (9,402).

Tijmen van Loon, de tweede Nederlander in het deelnemersveld, zette in de kwalificatie de zesde tijd neer (9,737). Hij bereikte de laatste zestien door in de eerste knock-outronde de Griek Miltiadis Charovas in een rechtstreeks duel te verslaan. Van Loon won op de EK samen met Lavreysen en Loris Leneman zilver op de teamsprint.

Lorena Wiebes begon voortvarend aan het omnium door het eerste onderdeel te winnen: scratch. Wiebes debuteert deze EK op het omnium, dat uit vier onderdelen bestaat. De temporace, afvalkoers en puntenkoers volgen nog. De 25-jarige renster uit Mijdrecht won op de EK al zilver op scratch.