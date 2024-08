Lavreysen naar halve finales keirin op Spelen, Hoogland eruit

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen de halve finales bereikt op het sprintonderdeel keirin. Lavreysen was in zijn heat de snelste. Voor Jeffrey Hoogland eindigde het toernooi. Hij werd vijfde in zijn heat.

De beste vier renners in elke heat plaatsten zich voor de halve finales, die rond 12.30 uur worden verreden. Een uur later is de finale.

Bij keirin rijden vijf of zes renners achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de renners in drie ronden om de zege.

Succesreeks

Lavreysen kan bij winst zijn vijfde gouden olympische medaille ophalen. Daarmee wordt hij de succesvolste mannelijke Nederlandse olympiër aller tijden.

In Tokio was hij goed voor goud op de teamsprint en de sprint. Op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines won Lavreysen beide onderdelen ook al. Op twee WK's, in 2020 en 2021, volmaakte hij eerder de 'sprinthattrick'.