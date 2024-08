Lavreysen werd emotioneel bij Wilhelmus na 'heel grote droom'

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Harrie Lavreysen was zijn emoties even niet de baas tijdens het Wilhelmus. Kort daarvoor had hij zijn derde gouden medaille van de Spelen in Parijs veroverd. Hij bracht zijn totaal aantal olympische titels daarmee op vijf, waarmee hij de succesvolste Nederlandse man ooit op de Spelen is.

"Tijdens de ceremonie werd ik even emotioneel, dat heb ik niet vaak", zei Lavreysen na zijn unieke prestatie voor de camera van de NOS. Kort daarna leek hij even onwel te worden, maar het viel mee. "Het werd even wat veel en ik had het heel warm. Ik ging bijna even out."

Lavreysen voltooide zijn zogenoemde 'Harrie's Hattrick', winst van de sprint, de teamsprint en de keirin. "Het was een hele grote droom en als het dan lukt, dan is dat onbeschrijflijk", aldus de Brabander.

"Ik ben hier al sinds Tokio mee bezig en elk jaar deed ik er weer een stapje bij. Dit is tot in de puntjes uitgedacht. De druk was enorm hoog, maar ik kon mezelf in de spiegel aankijken, wat er ook zou gebeuren."