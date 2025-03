Lawson heeft het moeilijk met ontslag bij Red Bull

MILTON KEYNES (ANP) - Het besluit van Red Bull om hem na twee races al te laten vallen, is Liam Lawson zwaar gevallen. "Het is moeilijk. Als kind droomde ik ervan om coureur van Red Bull te worden. Daar heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt", schreef de Nieuw- Zeelander op Instagram.

Het Formule 1-team van Red Bull bevestigde donderdag dat Lawson wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Het betekent dat Lawson slechts twee grands prix teamgenoot is geweest van Max Verstappen. Red Bull was ontevreden over de prestaties van Lawson in Australië en China en zet hem terug naar het zusterteam Racing Bulls. Tsunoda is vanaf de komende Grote Prijs van Japan de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Topadviseur Helmut Marko liet op het Oostenrijkse nieuwsplatform OE24 weten dat Lawson de druk niet aankon. "Onder de toegenomen druk kon hij het niet waarmaken. Dat was al vanaf de eerste dag in Australië. Hij kwam vervolgens in een neerwaartse spiraal."