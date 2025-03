Tennisser Djokovic dichter bij honderdste toernooizege

MIAMI (ANP) - Novak Djokovic is weer een stap dichter bij zijn honderdste toernooizege gekomen. De 37-jarige Serviër heeft zich geplaatst voor de halve finale van het toernooi van Miami. Hij boekte een zege op de Amerikaan Sebastian Korda: 6-3 7-6 (4). Djokovic kwam in de tweede set terug van een achterstand van 4-1.

Grigor Dimitrov is de tegenstander van Djokovic in de halve finale. De Bulgaar was in zijn kwartfinale te sterk voor de Argentijn Francisco Cerundolo: 6-7 (6) 6-4 7-6 (3).

Djokovic won de masters van Miami al zes keer. Hij aast op een volgende toernooizege, die zijn honderdste moet worden. Alleen de grootheden Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) wonnen meer dan honderd toernooien in hun carrière.