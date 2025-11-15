Nederlanders in schaduw van wereldrecord Loubineaud op 5000 meter

SALT LAKE CITY (ANP) - De Nederlandse schaatsers zijn niet in de buurt van het podium gekomen bij de wereldbekerwedstrijd op de 5000 meter in Salt Lake City. Chris Huizinga was op de vijfde plaats de beste Nederlander. De zege ging naar Timothy Loubineaud. De 29-jarige Fransman verbeterde met 6.00,23 het wereldrecord van olympisch kampioen Nils van der Poel (6.01,56), nadat de 19-jarige Tsjech Metodej Jilek daar met 6.02,78 net boven was gebleven. De Noor Sander Eitrem werd met 6.03,38 derde.

Jorrit Bergsma werd met 6.10,66 achtste. Nederlands kampioen Marcel Bosker kwam met 6.15,48 niet verder dan de veertiende tijd.

Beau Snellink werd eerder op de dag met 6.09,29 vijfde in de B-groep met kwartetstart. De winnaar van zilver op de WK afstanden afgelopen voorjaar was 5 seconden langzamer dan de verrassende Oostenrijker Alexander Farthofer, die won in een dik persoonlijk record van 6.04,21. Kars Jansman werd met 6.15,97 zeventiende in de B-groep.

"Ongelofelijk, dit had ik echt niet verwacht. Ik wist dat het mogelijk was om heel snel te rijden, maar een wereldrecord leek me meer voor schaatsers als Jilek of Ghiotto", reageerde een totaal verraste Loubineaud bij de NOS. "6.10 was mijn doel. Ik denk dat kwalificatie voor de Spelen nu heel makkelijk is."

De Nederlandse schaatsers moeten in het wereldbekerklassement na vier wedstrijden op de langste afstanden met drie schaatsers bij de beste vijftien staan om in aanmerking te blijven komen voor het afvaardigen van het maximale aantal van negen schaatsers naar de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar.