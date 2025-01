Leerdam voor de derde keer Europees kampioene sprint

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is in Heerenveen voor de derde keer op rij Europees kampioene sprint geworden. De 26-jarige schaatsster won de afsluitende 1000 meter in 1.14,45. Daarmee versloeg ze in een rechtstreeks duel landgenote Femke Kok en passeerde haar net in het klassement.

Kok werd op de 1000 meter met 1.15,01 tweede. Suzanne Schulting zette met 1.15,31 de derde tijd neer.

In het klassement blijft Leerdam in een volledig Nederlands podium Kok en Schulting voor. De Zuid-Hollandse moest op de 1000 meter een achterstand van 0,48 seconde goedmaken op Kok. Ze was uiteindelijk 0,56 seconde sneller.