VLAARDINGEN (ANP) - In een historisch pand in Vlaardingen (Zuid-Holland) woedt zaterdagmiddag een grote brand. Er is niemand meer binnen, meldt de veiligheidsregio. Het is een uitslaande brand.

De brandweer is met onder meer vier blusvoertuigen aanwezig. Er is veel rook binnen en buiten de woning aan de Parkweg.