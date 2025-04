Luijten wil bij Rotterdamse marathon bij beste tien eindigen

ROTTERDAM (ANP) - Anne Luijten is de grote favoriete om bij de marathon van Rotterdam op zondag als snelste Nederlandse over de finish te komen. De 31-jarige atlete hoopt met een tijd van onder de 2.30.00 bij de beste tien van het veld te eindigen. Daarmee blijft ze nog ver verwijderd van de limiet van 2.23.30 die nodig is om zich te kwalificeren voor het WK in september in Tokio. "Het is wel mijn doel om in Japan voor Nederland uit te mogen komen", zegt Luijten bij de persconferentie van de NN Marathon Rotterdam.

Luijten loopt zondag haar zesde marathon. Ze begon drie jaar geleden met het lopen van de lange afstand en vestigde haar persoonlijk record van 2.26.36 in 2023 in Amsterdam. Vorig jaar eindigde Luijten op de Spelen als vijftigste. Door blessures viel ze daarna terug. "Het was steeds goed, beter, best. Nu is dat anders", legt Luijten uit. "Ik wil nu gewoon een nette tijd neerzetten. En ik hoop voldoende punten te scoren om via de ranking alsnog tot het WK te worden toegelaten."