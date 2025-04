Tesla stopt met aannemen bepaalde bestellingen in China

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Tesla is gestopt met het aannemen van bestellingen in China voor zijn Model S-sedan en Model X-SUV's nadat de Verenigde Staten en China de invoerheffingen op elkaars producten fors hebben verhoogd. Beide wagens maakt Tesla namelijk niet in China zelf, maar importeert het bedrijf uit de VS.

De elektrische autofabrikant bood eind maart nog de mogelijkheid om deze twee modellen te bestellen. Hoewel die optie vanaf vrijdag niet meer bestaat, is bestaande voorraad van de auto's nog steeds beschikbaar. Zo wordt volgens persbureau Bloomberg in China nog een witte Model S aangeboden voor omgerekend ongeveer 90.000 euro.

Tesla's fabriek in Shanghai maakt alleen Model 3 en Model Y auto's, waarvan de meeste in China worden verkocht of naar andere delen van Azië worden geëxporteerd. De volumes uit die fabriek dalen evenwel al zes maanden op rij. Tesla ondervindt in China grote concurrentie van met name BYD. Het bedrijf maakt de Model S en Model X in Fremont, Californië.