Luyksgestel huldigt Lavreysen om zijn gouden hattrick

LUYKSGESTEL (ANP) - Baanwielrenner en drievoudig goudenmedaillewinnaar Harrie Lavreysen wordt donderdag gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel, in de Brabantse gemeente Bergeijk. De gemeente noemt Lavreysen de "onbetwiste Koning van de Spelen", die "de harten van vele sportliefhebbers over de hele wereld" heeft veroverd.

Lavreysen heeft in totaal vijf olympische titels gehaald en geldt nu als de succesvolste Nederlandse man ooit op de Spelen. De gemeente onthaalt de winnaar van de "gouden hattrick" donderdagavond in het Kloosterpark in de plaats op de Kempen. Vanaf 18.30 uur tot middernacht is het daar feest, waarbij Lavreysen wordt gehuldigd.

De baanwielrenner prolongeerde met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland zijn olympische titel op de teamsprint, won goud op de individuele sprint met een wereldrecord en was niet te achterhalen in de finale van de keirin. Hij was zondagavond samen met atlete Femke Bol de vaandeldrager tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.