Lyles onttroont Jacobs als olympisch kampioen op de 100 meter

PARIJS (ANP) - De Amerikaans sprinter Noah Lyles heeft de Italiaan Lamont Marcell Jacobs onttroond als olympisch kampioen op de 100 meter. Een fotofinish was nodig om de regerend wereldkampioen aan te wijzen als de winnaar van de finale op het koningsnummer. Hij klokte 9,79 en was in de duizendsten iets sneller dan de Jamaicaan Kishane Thompson, die in het Stade de France het zilver veroverde in dezelfde tijd.

Het brons ging naar de Amerikaan Fred Kerley, die 9,81 liep. Jacobs kwam als vijfde in 9,85 over de meet.