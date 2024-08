Olympische landenwedstrijd triatlon kan maandag doorgaan

PARIJS (ANP) - De landenwedstrijd in de olympische triatlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. "De laatste analyseresultaten bevestigen dat de waterkwaliteit van de Seine op het triatlonterrein de afgelopen uren is verbeterd en ze laten zien dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd", meldt de organisatie van de Spelen in Parijs in een persbericht.

Er waren twijfels of de gemengde estafette volgens planning afgewerkt zou kunnen worden, nadat de waterkwaliteit in de Seine na stortbuien op woensdag en donderdag weer was verslechterd. De parcoursverkenning op zondag werd geschrapt omdat het water niet aan de vereiste gezondheidsnormen voldeed.

Eerder tijdens de Spelen in Parijs werd de individuele triatlon voor de mannen een dag uitgesteld omdat het water in de rivier te vies was. Toen waren regenbuien tijdens het weekend van de openingsceremonie er de oorzaak van dat de waterkwaliteit weer achteruit was gegaan. Op woensdag 31 juli werkten eerst de vrouwen en daarna de mannen hun wedstrijd af.

Waterkwaliteit

Nederland komt in de gemengde estafette uit met Rachel Klamer, Richard Murray, Maya Kingma en Mitch Kolkman. Later in de week moeten ook de openwaterzwemmers de Seine in voor hun olympische wedstrijd. Sharon van Rouwendaal, de olympische kampioene van Rio 2016, gaat dan op jacht naar een medaille.

De waterkwaliteit van de Seine is tijdens de Spelen in Parijs een aanhoudende bron van zorg, ondanks tal van maatregelen die de stad heeft genomen om het water schoner te krijgen. Zo is er onder meer een zuiveringscentrale geopend bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moest ervoor gaan zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.