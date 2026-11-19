ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam mag 21.500 atleten laten starten in de 46e editie op 11 april 2027. De organisatie meldt dat in goed overleg met de gemeente 3500 extra startplekken zijn gerealiseerd. De start van de marathon is vervroegd van 10.00 uur naar 9.30 uur, waardoor de hardlopers over een langere periode kunnen worden gespreid.

De marathon van Rotterdam maakte op 5 november bekend dat de aanvankelijke 18.000 startbewijzen vergeven waren. Er hadden zich vooraf 70.000 mensen geregistreerd. De inschrijving voor de extra plekken opent op 1 december voor hardlopers die zich eerder hadden geregistreerd, maar nog geen startbewijs hadden bemachtigd.

"De NN Marathon Rotterdam is ongekend populair", reageert Michel Butter, sportief manager van de NN Marathon Rotterdam. "Ontzettend veel hardlopers willen graag meedoen. We zijn heel blij dat we in 2027 maar liefst 21.500 hardlopers aan de start kunnen verwelkomen."