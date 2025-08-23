ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Márquez voor dertiende keer de snelste in sprintrace MotoGP

Sport
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 16:21
anp230825097 1
BALATONFOKAJAR (ANP) - Wegracer Marc Márquez heeft voor de dertiende keer dit seizoen de sprintrace gewonnen in de MotoGP. De 32-jarige Spanjaard reed in de korte race bij de Grote Prijs van Hongarije van start tot finish aan de leiding op zijn Ducati. Hij verstevigde zijn koppositie in het wereldkampioenschap.
Márquez vertrok van poleposition en dook als eerste de bocht in. Door een crash van de Fransman Fabio Quartararo veranderden de posities achter de leider. De Italianen Fabio Di Giannantonio en Franco Morbidelli kwamen op gepaste afstand als tweede en derde over de finish. Álex Márquez, de jongere broer van Marc die tweede staat in het kampioenschap, eindigde als achtste in de sprint.
Márquez stevent af op zijn zevende wereldtitel in de MotoGP. Zijn puntenvoorsprong is zo groot dat hij eigenlijk niet meer is te achterhalen. Zondag is de Grote Prijs van Hongarije. Ook dan start Márquez van poleposition. De Spanjaard won de laatste zes races.
"Ik hoorde wel dat er achter me iets gebeurde, maar had er verder geen last van", zei Márquez in het flashinterview over de buiteling van Quartararo. "Ik had het ritme meteen goed te pakken. De eerste ronde was heel goed en daarna kon ik het tempo constant houden."
Vorig artikel

Waarom ‘gemopper’ vaak geen klagen is: Begrijp je partner, voorkom ruzie

POPULAIR NIEUWS

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

111041609_l

Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne

94372865 l

Waarom het misschien toch niet zo slecht is om vitaminepillen te slikken

collage (78)

Het kabinet-Schoof moet NU weg en plaats maken voor een echt kabinet

ANP-528785765

Deze dieetexpert vertelt: er zijn vijf dingen je écht moet weten over afvallen