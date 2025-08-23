Márquez voor dertiende keer de snelste in sprintrace MotoGP

BALATONFOKAJAR (ANP) - Wegracer Marc Márquez heeft voor de dertiende keer dit seizoen de sprintrace gewonnen in de MotoGP. De 32-jarige Spanjaard reed in de korte race bij de Grote Prijs van Hongarije van start tot finish aan de leiding op zijn Ducati. Hij verstevigde zijn koppositie in het wereldkampioenschap.

Márquez vertrok van poleposition en dook als eerste de bocht in. Door een crash van de Fransman Fabio Quartararo veranderden de posities achter de leider. De Italianen Fabio Di Giannantonio en Franco Morbidelli kwamen op gepaste afstand als tweede en derde over de finish. Álex Márquez, de jongere broer van Marc die tweede staat in het kampioenschap, eindigde als achtste in de sprint.

Márquez stevent af op zijn zevende wereldtitel in de MotoGP. Zijn puntenvoorsprong is zo groot dat hij eigenlijk niet meer is te achterhalen. Zondag is de Grote Prijs van Hongarije. Ook dan start Márquez van poleposition. De Spanjaard won de laatste zes races.

"Ik hoorde wel dat er achter me iets gebeurde, maar had er verder geen last van", zei Márquez in het flashinterview over de buiteling van Quartararo. "Ik had het ritme meteen goed te pakken. De eerste ronde was heel goed en daarna kon ik het tempo constant houden."