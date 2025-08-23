Ook India beperkt verzenden pakketten naar VS om nieuwe regels

NEW DELHI (ANP) - Ook India stopt tijdelijk met het versturen van bepaalde pakketten naar de Verenigde Staten vanwege nieuwe regels in de VS. Vanaf maandag kunnen mensen in India alleen nog poststukken en cadeaus naar de VS sturen met een waarde van maximaal 100 dollar, zo'n 85 euro. Vrijdag werd al bekend dat onder meer postbedrijven PostNL en DHL soortgelijke maatregelen hebben genomen.

Voor pakketten waarvan de inhoud tot 800 dollar waard is, hoeven momenteel geen invoerrechten in de VS te worden betaald. Maar vanaf volgende week vrijdag wordt die vrijstelling ingetrokken. Dit heeft de Amerikaanse president Donald Trump onlangs besloten.

Volgens de overheidsorganisatie India Post is er nog onduidelijkheid over het innen van de invoerrechten. Hierdoor zouden luchtvaartmaatschappijen na 25 augustus geen postzendingen meer kunnen aannemen. Cadeauartikelen tot een waarde van 100 dollar blijven wel vrijgesteld van invoerrechten, aldus India Post. "Deze vrijgestelde categorieën worden nog steeds geaccepteerd en naar de VS verzonden, onder voorbehoud van verdere verduidelijkingen" vanuit de VS.

Maatregel

Het is onduidelijk hoelang de maatregel van India duurt. "Er wordt alles aan gedaan om de dienstverlening zo snel mogelijk te normaliseren", meldt India Post.

PostNL is zaterdag tijdelijk gestopt met het versturen van pakketten naar de VS. Brieven sturen naar het land blijft wel mogelijk. DHL verstuurt tijdelijk alleen nog pakketjes waarvan de inhoud maximaal 100 dollar waard is en die als geschenk zijn aangemerkt van Duitsland naar de VS. Mensen die duurdere pakketten willen versturen en bedrijven moeten daar gebruikmaken van duurdere express-bezorging.