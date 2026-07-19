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Mbappé scoort tweemaal en is nu WK-topscorer aller tijden

Sport
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 3:01
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MIAMI (ANP) - Kylian Mbappé mag zich topscorer aller tijden op een WK noemen. De 27-jarige aanvaller maakte in de troostfinale tegen Engeland zijn 21e en 22e doelpunt op een mondiale eindronde.
Hij verbeterde het record van Lionel Messi, die tot nu toe 21 keer op een WK heeft gescoord. De 39-jarige Argentijn speelt zondag nog de WK-finale tegen Spanje.
Mbappé verkleinde vlak na rust de achterstand van Frankrijk tegen Engeland om de derde plaats (4-1). Hij maakte ook de 4-3.
De aanvoerder van Frankrijk heeft tien keer gescoord op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is nu topscorer van het toernooi. Messi heeft tot dusver acht keer gescoord op de grootste mondiale eindronde ooit met 48 deelnemers.
Engeland leidde bij rust met 4-0 door doelpunten van Declan Rice, Ezri Konsa en Bukayo Saka (2). Bradley Barcola maakte het tweede doelpunt van de Fransen (4-2).
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