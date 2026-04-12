McIlroy geeft ruime voorsprong weg en deelt leiding in Masters

AUGUSTA (ANP) - Titelverdediger Rory McIlroy heeft in de negentigste editie van de Masters een ruime voorsprong uit handen gegeven. De Noord-Ierse golfer had in Augusta voor zijn derde ronde 73 slagen nodig en deelt nu de leiding met de Amerikaan Cameron Young, die rondging in 65 slagen.

McIlroy leek een dag eerder nog onbedreigd op een nieuwe titel af te stevenen, met een gat van liefst zes slagen op zijn eerste concurrenten. Niet eerder in de historie van de Masters nam een speler zo'n grote voorsprong na 36 van de 72 holes.

"Ik had het vandaag niet helemaal in me. Er waren veel spelers die goede scores neerzetten", aldus McIlroy. "Ik sta nog steeds gedeeld eerste voor morgen, dus dat mag ik niet vergeten. Maar ik weet wel dat ik beter moet spelen als ik kans wil maken om te winnen."

Als McIlroy het toernooi alsnog wint, evenaart hij de prestatie van legendes Jack Nicklaus (1965 en 1966), Nick Faldo (1989 en 1990) en Tiger Woods (2001 en 2002).