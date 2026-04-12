Orbán brengt stem uit, 'hier om te winnen'

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zijn stem uitgebracht in Boedapest. In reactie op de toegestroomde journalisten zei hij voor niets minder dan de winst te zijn gekomen. "Ik ben hier om te winnen." Gevraagd naar de ongewoon hoge opkomst zo kort na het openen van de stembussen, zei hij blij te zijn. "Heel goed - hoe meer van ons komen opdagen, hoe beter." Ook zei hij zijn belangrijkste tegenstander, Péter Magyar van Tisza, niet te hebben onderschat.

Magyar, die procentpunten voorliep op Orbáns Fidesz in de peilingen, bracht min of meer gelijktijdig zijn stem uit, eveneens in Boedapest. In een korte persconferentie die hij nadien gaf, riep hij Hongaren op te gaan stemmen. Hij zei verder een website te hebben opgetuigd waar kiezers vermoedens van kiesfraude kunnen melden, schrijft nieuwssite Index.hu.