McLaren-coureur Piastri breekt met manager Webber

SÃO PAULO (ANP) - Formule 1-coureur Oscar Piastri neemt na zeven jaar afscheid van zijn managers Mark en Ann Webber. De Australiërs maakten het einde van hun samenwerking bekend in een gezamenlijke verklaring na de Grote Prijs van Brazilië in São Paulo. Dat valt te lezen op de website van de Formule 1.

De Webbers begeleidden Piastri sinds 2019 en slaagden erin een contract bij McLaren af te sluiten. De 50-jarige Mark Webber was zelf coureur in de Formule 1 en won in een Red Bull negen grands prix.

Piastri is bezig aan zijn vierde seizoen bij McLaren. Hij won inmiddels negen grands prix bij de Britse renstal. "Ik wil Mark en Ann bedanken voor al hun steun en advies door de jaren heen. Hun begeleiding is van onschatbare waarde geweest, zeker tijdens de beginfase van mijn F1-carrière", aldus Piastri.