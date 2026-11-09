Je hebt een paar ton op de spaarrekening of in een beleggingsfonds en leest dat PRO en Volt een miljonairsbelasting van 45 procent willen. Betaal jij straks meer box 3-belasting? Vrijwel zeker niet. Het hogere tarief hangt niet aan je vermogen, maar aan je rendement, en de grens ligt hoog.

PRO schat zelf dat het pas gaat knellen bij ongeveer €1,3 miljoen vermogen. Je eigen huis telt daarbij niet mee.

De grens is €80.578 rendement, niet €80.578 spaargeld

Op 4 november dienden PRO en Volt hun wijzigingsvoorstel op het Belastingplan in. Ze willen de belasting op arbeid met €1,5 miljard minder laten stijgen en dat geld ophalen bij vermogen. In box 3 komt vanaf een belastbaar inkomen van € 80.578 een toptarief van 45%; daaronder blijft het tarief 36%.

Het hogere tarief geldt dus alleen voor het stuk rendement boven die grens. Volgens De Zaak gaat het om een tweede schijf in box 3 vanaf 2029, het jaar waarin het nieuwe stelsel op werkelijk rendement moet ingaan. In het nieuwe systeem wordt belasting geheven over daadwerkelijk gerealiseerde beleggingswinst, bijvoorbeeld wanneer beleggingen met winst worden verkocht.

Met €300.000 heb je bijna 27 procent rendement nodig

Wij rekenden grof uit hoeveel rendement je in één jaar nodig hebt om boven €80.578 uit te komen. Een heffingsvrij bedrag laten we hier buiten beschouwing, dus in werkelijkheid ligt de drempel nog iets hoger:

€300.000 vermogen: bijna 27 procent rendement

€500.000 vermogen: ruim 16 procent

€1.000.000 vermogen: ruim 8 procent

€1.300.000 vermogen: ruim 6 procent

Met spaargeld haal je dat soort percentages niet. Een belegger met een paar ton zou er alleen in een uitzonderlijk beursjaar bij in de buurt komen, en dan alleen als hij die winst ook echt verzilvert.

Over de grens bestaat wel enige verwarring. Hart van Nederland meldt dat het volgens PRO gaat om mensen met een vermogen van 1,3 miljoen euro of meer. Fiscaal Vanmorgen schreef over vermogens boven €1 miljoen. In het amendement zelf staat alleen de rendementsgrens van €80.578, dus welk vermogen je nodig hebt, hangt af van wat je ermee verdient.

Je huis valt erbuiten

Een afbetaald huis van €600.000 maakt je voor dit tarief geen miljonair. De eigen woning die als hoofdverblijf dient, valt doorgaans onder box 1 en telt daardoor niet mee als box 3-vermogen. Een tweede woning of een verhuurd appartement valt wel in box 3.

De allerrijksten betalen dan zoveel als in Noorwegen

IEX legde het voorstel naast andere Europese landen. Wie €100.000 belastbare beleggingswinst heeft, betaalt met het amendement ongeveer €37.700. Volgens het kabinetsplan is dat €36.000. Het verschil is dus zo'n €1.700.

Daarmee zou Nederland volgens IEX ongeveer op het niveau van Noorwegen uitkomen en iets onder Denemarken blijven. Frankrijk en Duitsland zouden in dit vereenvoudigde voorbeeld minder heffen. IEX ging uit van één persoon en de regels vanaf 2029. Heffingsvrije bedragen en verliesverrekening tellen in die vergelijking niet mee.

Wat jij er wel van merkt

Voor gewone huishoudens zit het effect aan de andere kant van het voorstel. De algemene heffingskorting wordt met € 180 verhoogd. Volgens Achter de cijfers laten de partijen het bedrag niet alleen bij werkenden terechtkomen, maar ook bij uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Heb je een eigen bv, dan is het een ander verhaal. Het hoge box 2-tarief gaat in het voorstel van 31 naar 33 procent. Daarnaast daalt de grens voor lenen uit de eigen bv direct van 500.000 naar 17.500 euro en verdwijnt de uitzondering voor de eigen woning.

Het 45-procenttarief raakt dus weinig spaarders, maar het pakket als geheel is breder. Volgens Fiscaal Vanmorgen pakt het ook belastingconstructies aan, waaronder de schenking op papier. Achter de cijfers waarschuwt dat de vijf maatregelen samen niet alleen de allerrijksten treffen.

Of het er komt, is nog maar de vraag

PRO en Volt willen het Belastingplan alleen steunen als dit amendement erin komt. De VVD ligt dwars. Kamerlid Wendy van Eijk noemde het volgens het Financieele Dagblad „ondenkbaar dat dit amendement in deze vorm door de coalitie gesteund wordt”. Volgens IEX vindt D66 het voorstel sympathiek en gaat het het CDA te ver. De Tweede Kamer stemt op 12 november.

Wat er voor 2027 met je spaargeld gebeurt, staat los van dit amendement. Daarover schreef WEL eerder in Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken.