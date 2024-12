Meerdere breuken wielrenner Evenepoel door botsing op training

BRUSSEL (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel heeft breuken aan een rib, rechterschouderblad en rechterhand overgehouden aan zijn botsing met een bestelbusje tijdens een trainingsrit dinsdag. Dat meldt zijn ploeg Soudal Quick-Step in een medische update.

Evenepoel werd na de botsing naar het ziekenhuis in Anderlecht gebracht, waar de breuken werden vastgesteld. De 24-jarige Belg wordt nu verplaatst naar het ziekenhuis in Herentals, waar zal worden bepaald hoe zijn revalidatie zal verlopen.

Evenepoel was met een trainingsrit in de Belgische regio Gooik voorzichtig in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij zijn botsing met een bestelbusje van postbedrijf Bpost brak zijn fiets in tweeën. "Maar beter dat dan zijn arm", zei ploegbaas Patrick Lefevere eerder tegen Sporza.

Afgelopen zomer werd Evenepoel in Parijs olympisch kampioen op zowel de wegrit als de tijdrit.