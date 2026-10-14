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Mekies nog vijf jaar lang teambaas Red Bull in Formule 1

Sport
door anp
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MILTON KEYNES (ANP) - Laurent Mekies blijft voorlopig teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman verlengde woensdag zijn contract tot en met 2031. Dat meldt het Oostenrijkse team van de Nederlandse coureur Max Verstappen.
Mekies volgde ruim een jaar geleden de Brit Christian Horner op. Horner was sinds 2005 teambaas van Red Bull en won in die periode acht wereldtitels met Sebastian Vettel en Verstappen, en zes constructeurstitels.
"Laurent heeft een cruciale rol gespeeld bij het door een belangrijke overgangsperiode leiden van het team, waarbij hij de competitieve geest en de Red Bull-principes die ons kenmerken, heeft weten te behouden", aldus de Thai Chalerm Yoovidhya en de Oostenrijker Mark Mateschitz, aandeelhouders van Red Bull. "Deze contractverlenging weerspiegelt ons vertrouwen in zijn leiderschap en ons gedeelde geloof in de langetermijnvisie van het team."
Verstappen verlengde in augustus zijn contract bij Red Bull met twee jaar tot en met 2030. Zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar tekende vorige maand bij tot het einde van het seizoen in 2027.
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