Mijlpaal tennisser Griekspoor op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is voor het eerst in zijn loopbaan doorgedrongen tot de vierde ronde op een grandslamtoernooi. De nummer 1 van Nederland bereikte die mijlpaal door op Roland Garros de Amerikaan Ethan Quinn in vijf sets te verslaan. De setstanden waren 4-6 6-1 6-7 (2) 6-1 en 6-4.

Griekspoor staat 35e op de wereldranglijst, Quinn 71 plaatsen lager. De 21-jarige Amerikaan was via de kwalificaties voor het eerst in het hoofdtoernooi van Roland Garros beland.

In de volgende ronde treft Griekspoor de winnaar van de partij tussen de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Vorig jaar verloor de 28-jarige Noord-Hollander op het gravel van Parijs in de derde ronde nipt van Zverev.

Tiebreak in derde set

Quinn had in de eerste set aan één break in de negende game voldoende voor setwinst. Vroeg in de tweede set zorgde de regen voor een korte onderbreking. Dat gebeurde op een moment dat de Amerikaan een breakpoint tegen had. Na terugkeer pakte Griekspoor meteen de game (2-0) om vervolgens uit te lopen naar 6-1.

De derde set liep uit op een tiebreak. Griekspoor was wat geïrriteerd geraakt door een fout van de umpire en commentaar vanuit zijn coachinghoek. In de tiebreak liep de jonge Amerikaan uit naar 6-1. Met 7-2 pakte Quinn de derde set. Griekspoor herstelde zich snel en pakte meteen zijn eerste breakkans (2-0). Het was het begin van een vanaf dan eenzijdige partij. De vierde set won hij met 6-1. In de vijfde set, na een vroege break, liep Griekspoor opnieuw snel weg bij zijn opponent, die mogelijk wat vermoeid was door de vijf partijen die hij al achter de rug had in Parijs. Quinn gaf zich niet zomaar gewonnen, maar na drie uur en zestien minuten benutte de Nederlander bij 5-4 zijn tweede matchpoint.

Zonder coach

Griekspoor speelt op Roland Garros zonder vaste coach nadat hij onlangs brak met Xavier Malisse en Dennis Sporrel. Hij wordt in Parijs bijgestaan door zijn oudere broer Scott Griekspoor.