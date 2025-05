Sinner stoomt door naar vierde ronde op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft overtuigend de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld gunde de Tsjech Jiri Lehecka slechts drie games. De setstanden waren 6-0 6-1 en 6-2.

Sinner treft in de vierde ronde Andrej Roeblev. De als zeventiende geplaatste Rus hoefde in de derde ronde niet in actie te komen, omdat zijn Franse opponent Arthur Fils zich geblesseerd afmeldde.

De 23-jarige Sinner bereikte in Parijs vorig jaar voor het eerst de halve finales. Hij keerde eerder deze maand terug in competitie na een dopingschorsing van drie maanden.