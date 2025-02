Milan sprint naar winst in openingsetappe Ronde van de Emiraten

LIWA PALACE (ANP) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De rijder van Lidl - Trek was na een rit over 134 kilometer van Madinat Zayed Shams Solar Park naar Liwa Palace de snelste in de massasprint. De Belg Jasper Philipsen kwam als tweede over de meet, maar hij werd vrijwel direct na afloop teruggezet in de uitslag om hinderen. De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black schoof op naar de tweede plaats.

Wereldkampioen Tadej Pogacar had kennelijk ook zijn zinnen gezet op de winst, want de Sloveen plaatste enkele honderden meters voor de finish op de omhooglopende weg een versnelling. Hij hield het niet vol en zo'n tien renners reden hem op de laatste meters voorbij. De Nederlandse sprinttroeven Olav Kooij, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen waren niet vooraan te vinden.

De Ronde van de Emiraten maakt deel uit van de WorldTour. De zevendaagse rittenkoers eindigt zondag. De tweede etappe op dinsdag is een individuele tijdrit over 12,2 kilometer.