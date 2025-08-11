ECONOMIE
Moeizame zege Alcaraz in eerste partij sinds Wimbledon

Sport
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 7:00
anp110825035 1
CINCINNATI (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De Spaanse nummer 2 van de plaatsingslijst had drie sets nodig tegen Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina. De setstanden waren 6-2 2-6 6-3.
Voor Alcaraz, die een bye had in de eerste ronde, was het zijn eerste partij sinds zijn nederlaag in de finale van Wimbledon tegen de Italiaan Jannik Sinner. De 22-jarige Spanjaard begon voortvarend, maar verloor in de tweede set twee keer zijn opslaggame tegen de elf jaar oudere Bosniër. Met een break in de vierde game van de derde set leek Alcaraz een beslissing te forceren. Dzumhur brak terug, maar verloor vervolgens opnieuw zijn servicegame na een dubbele fout.
Alcaraz neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Tallon Griekspoor en de Serviër Hamad Medjedovic.
