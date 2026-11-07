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Monfils nieuwe hoofdcoach van Franse Davis Cup-ploeg

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - Gaël Monfils is aangesteld als hoofdtrainer van de Franse Davis Cup-ploeg. Dat heeft de Franse tennisfederatie (FFT) bekendgemaakt.
De 40-jarige Monfils is de opvolger van Paul-Henri Mathieu, die zijn landenploeg drie jaar leidde. Monfils nam onlangs afscheid als speler. Hij won dertien ATP-titels en klom naar de zevende plaats van de wereldranglijst.
Oud-toptennissers Gilles Simon en Richard Gasquet gaan als assistent van Monfils aan de slag.
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