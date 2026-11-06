Afgelopen week werden nog duizenden tarantula's onderschept door de Duitse douane. En de beveiliging van Schiphol vond deze zomer nog een levende python, verstopt in een beha, meldt de Douane . De meeste vakantiegangers smokkelen niets bewust het land binnen, maar het kan zomaar zijn dat je tegen een boete aanloopt met spullen waarvan je dacht dat het oké was om mee naar huis te nemen.

De regel is simpel: wat je niet aangeeft terwijl het wel moet, kost je de belasting plus een boete . Met deze vijf souvenirs gaat het het makkelijkst mis.

1. Aankopen boven €430 van buiten de EU

Kom je met het vliegtuig of de boot terug van buiten de EU, dan mag je per persoon voor €430 aan spullen belastingvrij meenemen. Wat erboven zit, geef je aan bij de uitgang met het bord “Goods to declare”, de rode doorgang.

Let op twee valkuilen: - Eén duur artikel. Koop je een horloge van €1.000, dan betaal je invoerrechten en btw over het hele bedrag, niet over de €570 boven de grens. - Samen optellen mag niet. Een stel met een tas van €800 kan die niet over twee vrijstellingen verdelen.

Ook wat je in een buitenlandse taxfreewinkel koopt, telt mee. Aankopen in een Nederlandse taxfreewinkel tellen niet, als je de bon bewaart. Binnen de EU geldt de grens niet.

2. Meer dan één slof sigaretten

Buiten de EU mag je vanaf 17 jaar één slof van 200 sigaretten meenemen, of 50 sigaren of 250 gram shag. Voor een extra slof betaal je ruim €100 aan belasting en zonder aangifte komt daar een boete bovenop. Ook Turkije en de Canarische Eilanden vallen hieronder.

Binnen de EU ligt de richtlijn op vier sloffen per persoon. Neem je meer mee, dan moet je met bonnen kunnen laten zien dat het voor jezelf is. Professionele smokkel staat bovenaan de lijst: de Douane voert de druk op tegen sigarettensmokkel , ook met een scanalgoritme op Schiphol.

Van buiten de EU (17+) Belastingvrij Sigaretten 200 stuks (1 slof) Sterke drank 1 liter, of 2 liter lichte drank of mousserende wijn Wijn 4 liter (niet mousserend) Bier 16 liter

Bron: Douane. Hoeveelheden per persoon.

3. Kaas, worst en ham

Vlees, melk, kaas en andere zuivel mogen niet mee uit een land buiten de EU. De Douane neemt ze in beslag en je kunt een boete krijgen. Chocolade, koekjes en snoep mogen wel, net als tot 2 kilo verpakte honing en tot 20 kilo vis zonder ingewanden.

Voor poedermelk voor baby’s geldt een uitzondering: dicht, ongekoeld en hooguit 2 kilo.

4. Koraal en schelpen

Deze zomer haalde de Douane koraal uit koffers van reizigers die terugkwamen uit Curaçao, Peru en de Seychellen. Ook souvenirs waarin koraal is verwerkt, zoals een armbandje, vallen eronder.

Koraal is beschermd en mag je niet zomaar meenemen. - Douane

Dat geldt ook voor andere beschermde dieren en planten. Op de lijst van verboden vondsten stond deze zomer ook vlees van de pekari, een beschermd wild zwijn uit Midden- en Zuid-Amerika.

5. €10.000 of meer aan contant geld of goud

Reis je met €10.000 of meer aan contant geld of goud de EU in of uit, dan geef je dat aan bij de Douane.

Namaak valt er overigens niet onder. Een nep-tas of nep-horloge voor jezelf of als cadeau mag je in je koffer meenemen, zegt de Douane. Verkopen mag niet en wie namaak online bestelt, kan het pakketje kwijtraken. Vlieg je met alleen een rolkoffer, check dan ook wat er nog gratis mee mag in je handbagage

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