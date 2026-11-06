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MotoGP-coureurs voelen bij GP Qatar 'spanning van de oorlog'

Sport
door anp
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LUSAIL (ANP) - Veel coureurs in de MotoGP voelen in Qatar de spanning van de oorlog in het Midden-Oosten, die heel dichtbij is. "Dit is niet ideaal, de meeste coureurs willen hier eigenlijk niet zijn", vertelde de Spaanse motorracer Raúl Fernández (Aprilia) op het circuit van Lusail nabij hoofdstad Doha aan motorsport.com.
De MotoGP koos er ondanks de spanningen in het gebied toch voor dit weekeinde de Grand Prix van Qatar te laten doorgaan. Het is volgens de organisatoren veilig genoeg. "Er zal niets gebeuren, maar de spanning van de oorlog is voelbaar bij de mensen die hier werken en dat zorgt niet bepaald voor een ideale sfeer."
Kampioenschapsleider Marc Márquez, die in Doha al de kans heeft om zijn achtste wereldtitel in de MotoGP te veroveren, gaf ook toe dat hij liever niet in Qatar was. "Om die reden ben ik hier zo laat mogelijk aangekomen en zal ik ook zo snel mogelijk weer vertrekken. Maar goed, nu we hier zijn, zal ik met volle concentratie gaan racen."
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