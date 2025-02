MotoGP-kampioen Martín geopereerd, duur herstel nog onbekend

BURIRAM (ANP/AFP) - Wereldkampioen Jorge Martín is dinsdag geopereerd aan een breuk in zijn linkerhand. De komende dagen wordt volgens zijn team Aprilia duidelijk hoelang de 27-jarige Spaanse MotoGP-coureur niet inzetbaar is. De Italiaanse coureur Lorenzo Savadori vervangt hem dit weekend in de Grote Prijs van Thailand.

De Spanjaard brak maandag zijn linkerhand en rechtervoet bij een val in een training. De ploeg liet toen al weten dat Martín niet kan deelnemen aan de eerste grand prix van dit seizoen in het Thaise Buriram. De wereldkampioen was juist hersteld van een breuk in zijn rechterhand en linkervoet, opgelopen door een crash begin deze maand tijdens een testwedstrijd op het circuit van Sepang in Maleisië.

"De operatie van Jorge Martín is succesvol afgerond", meldde Aprilia. "In de komende dagen zal worden bekeken hoelang de revalidatie duurt." De tweede grand prix van het seizoen is op 16 maart in Argentinië.

Martín veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel in de MotoGP op een Ducati. Hij tekende vorig jaar halverwege het seizoen een miljoenencontract bij Aprilia en vanaf dit jaar rijdt hij voor dat Italiaanse motormerk.