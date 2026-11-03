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MotoGP-racer Álex Márquez slaat GP Qatar over na schouderoperatie

Sport
door anp
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MADRID (ANP) - MotoGP-coureur Álex Márquez heeft in een ziekenhuis in Madrid een operatie aan zijn rechtersleutelbeen en linkerhand ondergaan. De ingreep is goed verlopen en "zonder complicaties", meldde de Spaanse wegracer in een bericht op zijn sociale media. De nummer 8 in de WK-stand slaat de komende Grote Prijs van Qatar over om te herstellen. Hij plant zijn rentree in de Grote Prijs van Portugal eind november.
De jongere broer van kampioenschapsleider Marc Márquez ging onder het mes om de pijn weg te nemen die hij bleef voelen na een spoedoperatie in mei aan zijn op vier plaatsen gebroken rechtersleutelbeen, een overblijfsel van een val in de GP van Catalonië. Met pijnstillers zat hij de afgelopen maanden op zijn Ducati-motor. Afgelopen weekeinde presteerde Márquez ondanks zijn fysieke problemen heel sterk in de GP van Maleisië, waar hij poleposition veroverde en als derde finishte in de hoofdrace.
Het seizoen in de MotoGP telt nog drie GP's. Marc Márquez stevent af op zijn achtste wereldtitel in de MotoGP.
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