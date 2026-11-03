Charles verafschuwt slavernijverleden, excuses blijven uit

SAINT JOHN'S (ANP) - De Britse koning Charles heeft dinsdag opnieuw zijn afschuw uitgesproken over het Britse slavernijverleden. Tijdens een toespraak op het eiland Antigua noemde hij de trans-Atlantische slavenhandel een "beschamend hoofdstuk uit de geschiedenis" dat hem vervult met afschuw en diep persoonlijk verdriet. Excuses van de koning bleven echter uit.

"Zoals ik eerder heb gezegd, is dat beschamende hoofdstuk uit de geschiedenis er een dat mijn hart vervult met afschuw en mijn ziel met het diepste persoonlijke verdriet", zei Charles. Hij benadrukte dat de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij nog altijd hun schaduw werpen over de Caribische eilanden en andere landen van het Gemenebest.

Volgens de koning kan de geschiedenis inspireren, maar ook afschuw oproepen. "Toch kan ze ons altijd iets leren", zei Charles, die wees op de moed en vastberadenheid waarmee in het verleden tegen de slavenhandel werd gestreden.