Motorcoureur Álex Márquez wint sprintrace in GP Valencia

door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 15:54
VALENCIA (ANP) - De Spaanse motorcoureur Álex Márquez heeft zaterdag de sprintrace gewonnen van de Grote Prijs van Valencia in de MotoGP. Het was zijn tweede sprintzege op rij, nadat de Ducati-rijder vorige week in het Portugese Portimão ook al de kortere wedstrijd had gewonnen.
Álex Márquez reed van start tot finish voorop. Achter hem eindigde zijn landgenoot Pedro Acosta als tweede. De Italiaan Fabio Di Giannantonio werd derde op het circuit Ricardo Tormo.
Álex Márquez staat tweede in de WK-stand. Zijn broer Marc Márquez, die door een blessure al weken ontbreekt, is al zeker van de wereldtitel in de zwaarste motorsportklasse.
Zondag volgt de hoofdrace.
