Motorcoureur Marc Márquez wint ook in Oostenrijk sprintrace

SPIELBERG (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez uit Spanje heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. Márquez, die vanaf de vierde positie begon na een crash in de kwalificatie, hield zijn broer Álex Marquez achter zich. Hun landgenoot Pedro Acosta eindigde als derde.

Met zijn overwinning verstevigde Marc Márquez zijn leidende positie in het klassement. Márquez won twaalf van de dertien sprintraces die dit jaar werden verreden.

De Italiaan Marco Bezzecchi, die vanaf pole startte, eindigde als vierde. Francesco Bagnaia moest de race voortijdig staken en kon zodoende geen punten pakken.

Zondag volgt de hoofdrace op de Red Bull Ring.