ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Motorcoureur Marc Márquez wint ook in Oostenrijk sprintrace

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 15:47
anp160825114 1
SPIELBERG (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez uit Spanje heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. Márquez, die vanaf de vierde positie begon na een crash in de kwalificatie, hield zijn broer Álex Marquez achter zich. Hun landgenoot Pedro Acosta eindigde als derde.
Met zijn overwinning verstevigde Marc Márquez zijn leidende positie in het klassement. Márquez won twaalf van de dertien sprintraces die dit jaar werden verreden.
De Italiaan Marco Bezzecchi, die vanaf pole startte, eindigde als vierde. Francesco Bagnaia moest de race voortijdig staken en kon zodoende geen punten pakken.
Zondag volgt de hoofdrace op de Red Bull Ring.
Vorig artikel

Caribische eilanden zetten zich schrap voor orkaan

Volgend artikel

Visser verbetert eigen Nederlands record 100 meter horden

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?