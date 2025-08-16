Caribische eilanden zetten zich schrap voor orkaan

PHILIPSBURG (ANP) - Bewoners van Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba bereiden zich voor op het passeren van orkaan Erin. Die trekt aan het eind van de ochtend (begin van de avond Nederlandse tijd) voorbij ten noordoosten van Sint-Maarten. Erin is inmiddels in kracht toegenomen tot een orkaan van categorie 4, op een schaal van 5.

Dat betekent harde windstoten, tot 200 kilometer per uur, en veel regen. Er zijn waarschuwingen van kracht voor mogelijke overstromingen. Daarbij is ook een lijst met wegen en kruispunten uitgegeven waar het gevaarlijk kan worden door overvloedige regenval. Sint-Eustatius heeft op verschillende plekken in hoofdstad Oranjestad parkeerverboden ingevoerd, omdat de straten daar kunnen overstromen.

Verder wordt iedereen gevraagd thuis te blijven. Vrijdag mochten ambtenaren al eerder naar huis. Zaterdag zijn de meeste bedrijven en winkels dicht. Ook het vliegverkeer en de veerboten naar Saba en Sint-Eustatius zijn voor het weekend stilgelegd. Vissersboten mogen sowieso niet de zee op. Bewoners is verder aangeraden voldoende etenswaren en spullen als kaarsen en batterijen in te slaan.

Paniek vermijden

Tegelijkertijd wordt gevraagd paniek te vermijden en niet alle schappen in de winkels leeg te kopen. Op alle drie de eilanden zijn mensen nog bezig rondslingerende spullen in de tuin op te ruimen en dakgoten schoon te maken.

Het oog van de orkaan bevindt zich volgens meteorologische diensten op meer dan 200 kilometer van de kust van Sint-Maarten.