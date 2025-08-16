ECONOMIE
Visser verbetert eigen Nederlands record 100 meter horden

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 15:57

CHORZOW (ANP) - Atlete Nadine Visser heeft in de series bij de Diamond League in het Poolse Chorzow haar eigen Nederlandse record verbeterd. Visser snelde in de tweede serie naar een tijd van 12,28. Daarmee was ze 0,08 sneller dan het oude record dat ze vorig jaar liep.
Visser versloeg in haar serie de Amerikaanse Masai Russell (12,36) en Megan Tapper uit Jamaica (12,41). In de andere serie was de Jamaicaanse Ackera Nugent de snelste (12,34).
Later vandaag staat de finale op het programma in Chorzow.
