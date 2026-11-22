PORTIMÃO (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zijn achtste wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Spaanse Ducati-coureur had dankzij een grote voorsprong in het WK genoeg aan een achtste plaats in de Grote Prijs van Portugal. De zege op het circuit van Portimão ging naar de Italiaanse Aprilia-coureur Marco Bezzecchi voor zijn Spaanse teamgenoot Jorge Martín.

Márquez had een dag eerder verzuimd de titel te grijpen in de sprintrace. Hij ging onderuit en zag zijn concurrent Martín 5 punten inlopen, maar de marge van Márquez vooraf aan de hoofdrace was nog altijd 55 punten.

Martín liep door zijn tweede plaats en de achtste plek van Márquez nog eens 12 punten in. Met een voorsprong van 43 punten is de Ducati-coureur echter niet meer in te halen. In de slotrace in Valencia zijn nog maximaal 37 punten te behalen.