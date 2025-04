Motorcoureur Martín na crash bij rentree in ziekenhuis

DOHA (ANP/RTR) - Regerend wereldkampioen in de MotoGP, Jorge Martín, moet na een crash bij de Grote Prijs van Qatar een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Martín liep verwondingen aan zijn ribben en longen op, waaronder een klaplong.

De Spanjaard had in Qatar zijn rentree gemaakt, nadat hij bij een trainingsongeluk kort voor de eerste grand prix in Thailand meerdere breuken in zijn linkerhand en rechtervoet had opgelopen. Hij miste de eerste drie races van het seizoen.

De Aprilia-coureur ging in de slotfase van de race op het circuit van Losail onderuit. Hij lag toen op de zeventiende positie. Martín werd naar het medisch centrum gebracht. "Jorge Martín heeft een CT-scan ondergaan waaruit bleek dat hij een klaplong had", liet Aprilia weten. "Hij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie, totdat het beter wordt."

De volgende race is over twee weken op Spaanse bodem in Jerez de la Frontera.