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Motorcoureur Ogura pakt pole bij MotoGP in Brno

Sport
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 13:41
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BRNO (ANP/RTR) - Motorcoureur Ai Ogura heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP de allereerste poleposition uit zijn loopbaan gepakt. De 25-jarige Japanner verbrak het ronderecord in Brno (1.51,139) en hield de Italiaan Fabio Di Giannantonio op ruim twee tienden achterstand. Francesco Bagnaia maakt de eerste startrij compleet.
Klassementsleider in de MotoGP Marco Bezzecchi begint de Grand Prix vanaf de vierde plaats, terwijl regerend wereldkampioen Marc Márquez op de vijfde plek start.
Bezzecchi voert het algemene klassement aan met 180 punten uit acht van de 22 races van het seizoen. De nummer 2, Jorge Martín, heeft 160 punten.
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