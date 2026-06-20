Oud-partijvoorzitter en medeoprichter SP Hans van Hooft overleden

DEN HAAG (ANP) - De medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP Hans van Hooft is overleden, meldt de partij op haar website. De partij roemt zijn betrokkenheid bij de SP en hoe hij als politicus dichtbij de mensen stond. "Hans wist dat praten over verandering slechts helpt als dat in actie wordt omgezet", schrijft de partij over zijn jaren als wethouder in Nijmegen.

Van Hooft werd in 1972 partijvoorzitter en vervulde die functie vijftien jaar lang. Drie keer lukte het hem niet om als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen een zetel te bemachtigen. Daarna maakte hij plaats voor Jan Marijnissen, onder wiens leiding de SP landelijk zou doorbreken en de grootste verkiezingswinst in de partijgeschiedenis zou boeken. Dat succes schrijft de SP mede aan Van Hooft toe, die op de achtergrond betrokken bleef.

Na raadslid te zijn geweest in Nijmegen van 1976 tot 2002 werd hij hier de eerste SP-wethouder, wat hij acht jaar zou blijven doen.