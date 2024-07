Nadal en Alcaraz liggen uit dubbelspeltoernooi in Parijs

PARIJS (ANP) - De olympische droom van Rafael Nadal en Carlos Alcaraz is voorbij. De Spaanse tennissers werden in de kwartfinale van het dubbelspel uitgeschakeld door het Amerikaanse duo Austin Krajicek en Rajeev Ram. Het werd 6-2 6-4.

In de eerste set was het eenrichtingsverkeer. Ram en Krajicek, in tegenstelling tot hun tegenstanders echte dubbelspecialisten, waren veel dominanter en hadden grip op de wedstrijd. Tweemaal gingen ze door de service van de Spanjaarden heen, waardoor de eerste set vrij gemakkelijk binnen was.

In set twee ging het wat langer gelijk op, maar op 3-3 waren het toch de Amerikanen die de service van het Spaanse duo afpakten. Op breakpoint was er nog discussie over een bal, maar de umpire gaf Nadal en Alcaraz ongelijk. Die voorsprong gaven Ram en Krajicek niet meer weg. Op 5-4 maakte Krajicek de wedstrijd uit met een ace.

Het zijn voor de 38-jarige Nadal, die in 2008 en 2016 al olympisch goud pakte, de laatste Spelen. Hij stopt mogelijk na dit seizoen. Alcaraz zit nog in het enkelspeltoernooi. De 21-jarige viervoudig grandslamwinnaar won eerder op de dag van Roman Safioellin en staat in de kwartfinales. Ram en Krajicek treffen in de halve finales van het dubbelspel Tomas Machac en Adam Pavlasek uit Tsjechië.