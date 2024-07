Nadal stuit na krachtsinspanning in Parijs nu op Djokovic

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal heeft na een krachtsinspanning van ruim tweeënhalf uur de tweede ronde bereikt van het olympisch tennistoernooi. De 38-jarige Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics: 6-1 4-6 6-4.

Nadal treft nu in de tweede ronde Novak Djokovic, een duel tussen veelvoudig grandslamwinnaars. De Spanjaard had na zijn dubbelspelpartij van zaterdag met landgenoot Carlos Alcaraz wat last van een bovenbeenblessure, maar kwam zondag met succes toch in actie in het enkelspel.