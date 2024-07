Tennisster Rus naar tweede ronde in olympisch tennistoernooi

PARIJS (ANP) - Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt op het olympisch tennistoernooi op de Spelen van Parijs. De 33-jarige speelster won in de eerste ronde in twee sets van de Australische Olivia Gadecki: 6-4 6-1.

Rus zou het aanvankelijk in de eerste ronde opnemen tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina, maar die trok zich terug. Met Gadecki kreeg ze een tegenstandster die 164e op de WTA-ranking staat. Rus staat zelf op de 62e positie.

In de eerste set had de Westlandse genoeg aan één break op 2-2 voor de setwinst. In de tweede set won ze vier keer de opslagbeurt van de Australische en benutte ze na 1 uur en 17 minuten met een return op de lijn haar eerste matchpoint.

In de tweede ronde treft Rus de als zesde geplaatste Chinese Zheng Qinwen.