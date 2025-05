NBA-ster Williamson ontkent verkrachting

LOS ANGELES (ANP/DPA) - De Amerikaanse basketballer Zion Williamson heeft via zijn advocaten de tegen hem geuite beschuldigingen van verkrachting krachtig ontkend. Een vrouw beschuldigt de 24-jarige basketballer van New Orleans Pelicans van seksueel, fysiek, emotioneel en financieel misbruik en verkrachting tijdens een jarenlange relatie. Ze heeft een zaak aangespannen bij een rechtbank in Los Angeles, zo berichten meerdere Amerikaanse media.

In een schriftelijke verklaring zeggen de advocaten van Williamson dat ze de beschuldigingen zeer serieus nemen, maar ze beschrijven die als "categorisch vals en lichtzinnig". De aanklaagster wordt onder meer beschuldigd van chantage en er worden ook juridische stappen tegen haar ondernomen. "Dit lijkt een poging om misbruik te maken van een professionele atleet die gedreven wordt door financiële motieven in plaats van legitieme klachten", staat in de brief.