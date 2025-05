Twintig woningen ontruimd om brand in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag zijn twintig woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een spouwmuur. Het vuur ontstond rond 11.00 uur in de Markensestraat in de wijk Duindorp. Ongeveer een uur later was de brand onder controle, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden weten. Niemand raakte gewond.

De brandweer heeft gaten in de spouwmuur gemaakt om de brand goed te kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Iets voor 12.30 uur was de brandweer nog bezig met enkele controles. Daarna kunnen de bewoners van de twintig ontruimde woningen weer naar huis.