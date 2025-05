Bemande missies Mars slokken groot deel uitgekleed NASA-budget op

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump wil de private sector inschakelen om de weg te effenen voor bemande missies naar Mars. Daarvoor wordt veel geld vrijgemaakt in de uitgeklede begroting van ruimtevaartorganisatie NASA. Tientallen andere wetenschappelijke missies lijken daardoor juist niet door te gaan. Ook dreigen veel banen te verdwijnen bij NASA.

Volgens een begrotingsvoorstel van het Witte Huis voor 2026 zou NASA meer dan 1 miljard dollar steken in verkenning van de rode planeet. Daarbij zullen contracten worden toegekend aan bedrijven die ruimtepakken, communicatiesystemen en een landingsvoertuig ontwikkelen.

In de plannen wordt het NASA-budget juist met een kwart verlaagd ten opzichte van 2025 naar 18,8 miljard dollar. "We moeten verantwoordelijke beheerders van belastinggeld blijven", schreef NASA-bestuurder Janet Petro in een begeleidende brief. Volgens nieuwssite Spacenews.com dreigen duizenden banen verloren te gaan, al wordt in de stukken zelf geen aantal genoemd.